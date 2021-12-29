Заражений депутат: стало відомо, хто привіз до Львова новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон"

Депутат захворів після мандрівки до Італії.

Депутат Львівської міської ради від ВО "Свобода" Андріян Гутник після подорожі до Італії захворів на небезпечний штам коронавірусу "Омікрон".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

53-річний Андріян Гутник додав, що він перший, хто у Львові заразився небезпечним штамом коронавірусу. Депутат наголосив, що він хворіє у легкій формі та добре почувається.

Скріншот допису Андріяна Гутника у Facebook

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко-Тімко у Facebook повідомила, що перший хворий у Львові, в якого виявили "Омікрон", інфікувався після мандрівки до Італії.

"Першими симптомами було підвищення температури тіла, закладеність носа. Тобто був легкий перебіг хвороби. Лікувався амбулаторно. Епідеміологи продовжують проведення епідрозслідування", - написала Наталія Іванченко-Тімко.

Судячи з фото львівського депутата у соціальних мережах, в Італії він відпочивав ймовірно на гірськолижному курорті.

Нагадаємо:

В Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму "Омікрон”, загалом в країні було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму. Новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області, а також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова.

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