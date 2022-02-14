Заміж за покійника: у Львові жінка одружилася з мерцем, щоб отримати квартиру

Заміж за покійника: у Львові жінка одружилася з мерцем, щоб отримати квартиру

За такі дії жінка постане перед судом.

У Львові жінка шахрайським способом заволоділа квартирою, яка розташована у центрі міста Львова поблизу Стрийського парку. Для цього вона підробила свідоцтво про одруження з покійним пенсіонером, оформила спадщину з використанням підроблених документів.

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Як поінформували сьогодні, 14 лютого, у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, їй повідомили про підозру у скоєному.

У прокуратурі заначають, що майно покійного підлягало передачі у комунальну власність територіальної громади міста Львова в порядку визнання судом відумерлої спадщини.

За клопотанням прокурора, суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на квартиру, як предмету злочинного посягання.

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