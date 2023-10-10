Залужний звільнив очільника Львівського ТЦК через місяць після призначення – ЗМІ

Дениса Чаюка звільнили з посади начальника Львівського обласного ТЦК та СП.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив з посади начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковника, Героя України Дениса Чаюка, якого призначили на посаду 4 вересня 2023 року.

Про це повідомило LvivMedia з посиланням на джерела в Міноборони.

За попередньою інформацією, його перевели на посаду заступника командира однієї з військових частин. Хто очолить Львівський обласний ТЦК, поки що невідомо.

Речниця Львівського обласного військкомату Марія Левко розповіла, що Чаюк перебуває на робочому місці, пише ZAXID.NET.

"На цей момент Денис Чаюк перебуває на робочому місці і виконує свої службові обов'язки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів – кого призначать на їхні місця.

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