В одну мить чоловік втратив дружину та трьох доньок: під час удару по Львову РФ вбила майже всю родину

Внаслідок ракетного удару РФ по Львову 4 вересня загинула майже вся родина: дружина Євгенія та троє доньок — Ярина, Дарина та Емілія. Єдиний, хто вижив, - це чоловік Ярослав.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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За його словами, сім'я загинула у власному будинку.

"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія - загинули у власному будинку. Позаду стоїть Ярина Базилевич. Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025". Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять", - йдеться у його дописі.

Чоловік Ярослав після ракетної атаки по Львову. Фото із соцмереж

Нагадаємо, під ранок 4 вересня Росія завдала комбінованого удару по Львову. Станом на 10 ранку відомо про сім жерт, 45 людей потрапили до лікарень.

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