Більшість шкіл закриють, невакцинованих змусять робити ПЛР-тести: у Львівській області запровадили нові правила

Повний курс вакцинації пройшли 37% освітян Львівщини, 44% отримали першу дозу вакцини.

У Львівській області від 23 вересня 86% освітніх закладів припиняють навчання. Це пов'язано із тим, що Україна перейшла до "жовтої" карантинної зони.

Про це повідомили у Львівській ОДА.

"Відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ і НС на Львівщині встановили "жовтий" рівень епіднебезпеки від 00:00 год 23 вересня. У зв’язку з цим, застосовується положення про припинення відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів, в яких не менш як 80% працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або отримання однієї дози вакцини", - повідомили в ОДА.

У Львівській ОДА наголосили, що в області лише 14% навчальних закладів готові продовжувати навчання, оскільки там вакциновано понад 80% педагогів. Там також додали, що в навчальних закладах не буде дистанційного навчання.

"Причиною став низький рівень вакцинування працівників закладів освіти, подекуди свідоме саботування зі сторони освітян кампанії із вакцинації. Це вимушений крок зі сторони держави, водночас, здоров'я дітей на першому місці", - повідомив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Годик.

У Львівській ОДА додали, що у містах Моршин і Трускавець в усіх школах вакциновані більше 80% працівників. Там також додали, що повний курс вакцинації пройшли 37% освітян Львівщини, 44% отримали першу дозу вакцини.

Міський голова Львова Андрій Садовий додав, що у навчальних закладах Львова від четверга діятимуть нові карантинні правила.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла такі рішення:

Від 23 вересня школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників продовжують працювати у звичному режимі.

Працівники, які не провакциновані хоча б однією дозою, зможуть працювати лише, якщо на вході у заклад покажуть негативний результат ПЛР-тесту, який діє протягом 72 годин.

Також вхід дозволений освітянам, які перехворіли на коронавірус протягом 6 минулих місяців і мають відповідну довідку.

Нагадаємо, в Україні посилюють карантин: країна переходить із "зеленої" зони до "жовтої".

Новини України: 23 вересня вся країна переходить до "жовтої" карантинної зони

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