Закривають магазини та штрафують маршрутників: як у Львові стежать за дотриманням карантину

У місті також перевіряють маршрутки на дотримання карантину.
У Львові тимчасово закрили чотири магазини, оскільки під час перевірки не в усіх їхніх працівників були сертифікати вакцинації чи інші документи.
Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Рішення про тимчасову зупинку роботи магазинів ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС. Під час перевірки в їхніх працівників не було сертифікату про вакцинацію, негативних тестів на коронавірус чи довідки про перенесену хворобу. Ці заклади можуть відновити свою роботу, якщо виправлять порушення.
Також комісія дала попередження чотирьом ринкам через недотримання дистанції та відсутність масок.
"Цим чотирьом суб’єктам підприємницької діяльності надається попередження. За умови фіксації ще одного попередження, на комісію винесуть рішення про призупинення їх діяльності", – сказав Андрій Москаленко.
У Львові патрульні склали протокол на водія маршрутки №51 через недотримання правил карантину. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу.
Нагадаємо, станом на ранок 22 жовтня у Львові та області виявили 1 647 нових випадків коронавірусу, із них 684 - львів'яни. Такий показник на 259 інфікованих людей більший, ніж був вчора, 21 жовтня.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.