Заклали вхід мішками: у Львові закрили магазин, який продавав алкоголь під час війни (фото)

Заклали вхід мішками: у Львові закрили магазин, який продавав алкоголь під час війни (фото)

Садовий любителям алкоголю порекомендував поцікавитись у військових, як зняти стрес.

У Львові діє заборона на продаж алкоголю, проте один із магазинів все ж продавав спиртне. Через це міська рада закрила заклад та заклала вхід мішками.

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Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Попри заборону, тут продавали алкоголь. Вже не будуть. Повідомляйте про порушення на Гарячу лінію 15-80. Будемо пояснювати всіма доступними методами. З запитаннями про те, як вижити і побороти стрес без алкоголю, звертайтесь до наших військових", - наголосив мер.

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