Заклали вхід мішками: у Львові закрили магазин, який продавав алкоголь під час війни (фото)

Садовий любителям алкоголю порекомендував поцікавитись у військових, як зняти стрес.
У Львові діє заборона на продаж алкоголю, проте один із магазинів все ж продавав спиртне. Через це міська рада закрила заклад та заклала вхід мішками.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Попри заборону, тут продавали алкоголь. Вже не будуть. Повідомляйте про порушення на Гарячу лінію 15-80. Будемо пояснювати всіма доступними методами. З запитаннями про те, як вижити і побороти стрес без алкоголю, звертайтесь до наших військових", - наголосив мер.
Нагадаємо, інтернет-зірка кіт Степан з Харкова знайшовся через два тижні після зникнення.
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