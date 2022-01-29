Захворюваність на коронавірус у Львові та області продовжує зростати: статистика на 29 січня

Захворюваність на коронавірус у Львові та області продовжує зростати: статистика на 29 січня

Загалом у Львові від початку пандемії коронавірус підтверджено у 116 761 особи.

Коронавірус у Львові та області продовжує бити рекорди. За попередню добу, 28 січня, у Львові зафіксували 2 105 нових випадків на СOVID-19. Це майже удвічі більше, ніж за минулу добу, 27 січня.

Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

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У міськраді повідомляють, за добу 28 січня лабораторні центри Львова та області провели 7042 ПЛР-тести. Загалом по Львову від початку пандемії коронавірус підтверджено у 116 761 особи, з яких 99 147 вже одужали, також є 2 874 летальні випадки.

У стаціонарах міста із пневмоніями перебувають 475 осіб: 453 з них мають Covid-19, також 36 людей – у реанімації, 35 – підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 94 особи, виписано – 63, померло – 3. Зокрема:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) поступило 13 дітей, виписано – 17, ніхто не помер;

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) поступило 42 людини, виписано – 38, померло – 2;

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) поступило 18 хворих, виписано – 8, померла 1 людина;

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) поступила 21 людина, нікого не виписано, ніхто не помер.

Загалом за весь час пандемії у Львові та в області підтверджено 253 957 випадків інфікування COVID-19.

Нагадаємо, у Львівській області посилюють карантинні заходи через швидке поширення COVID-19 посилюють карантин. Обмеження та заборони почнуть діяти від 31 січня. Які саме - читайте за посиланням.

Варто зазначити, в Україні станом на ранок 29 січня 2022 року зафіксовано 37351 новий випадок коронавірусу (це новий антирекорд за всю пандемію), протягом доби від COVID-19 померло 149 людей, 7163 пацієнтів одужали.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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