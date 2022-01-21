Захворіли двірники та водії громадського транспорту: Садовий розповів, коли у Львові буде пік COVID-19

Захворіли двірники та водії громадського транспорту: Садовий розповів, коли у Львові буде пік COVID-19

Станом на 21 січня до міських лікарень госпіталізували 304 хворих.

У Львові через півтора тижня очікується пік захворюваності на коронавірус. Вже зараз у місті масово хворіють двірники, також на COVID-19 хворіє 10% водіїв громадського транспорту.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Поки у Львові не запровадили суворого карантину, проте мер міста закликав львів'ян дотримуватись протиепідемічних заходів та порекомендував хворим залишатись вдома та телефонувати до свого сімейного лікаря.

"Відзначу, що зараз по місту велика кількість двірників похворіли, більше 10% водіїв громадського транспорту захворіли. Тобто йде дуже серйозна хвиля і, так виглядає, що це тільки початок. Ми аналізуємо динаміку в європейських країнах і очікуємо через півтора тижні у нас буде пік", - сказав Садовий.

Як додав міський голова Львова, станом на 21 січня до міських лікарень госпіталізували 304 хворих. Загалом по міських лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, облаштували 1750 ліжок із доступом до кисню.

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