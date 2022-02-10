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Заховав наркотики у дулі пістолета: у Львівській області затримали озброєного чоловіка (фото)

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Заховав наркотики у дулі пістолета: у Львівській області затримали озброєного чоловіка (фото)

Фото: facebook.com/vinn.police

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

У м. Дрогобич Львівської області поліція 9 лютого затримала чоловіка, який підозріло поводився. Під час огляду в нього виявили наркотики та зброю. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

Правоохоронці затримали підозрюваного на вулиці Бориславській. Під час огляду у нього вилучили пістолет, в дулі якого були наркотичні засоби. 

Особу підозрюваного встановили. Це - 39-річний місцевий житель. Чоловіка затримали. Йому інкримінують ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. 

© ГУ НП у Львівській області
ГУ НП у Львівській області

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