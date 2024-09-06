Захлинулися водою: на Львівщині трагічно загинули подруги 

На Львівщині втопилися в річці двоє дівчат віком 16 та 17 років.

Про випадок повідомили у ДСНС Львівської області.

Як з'ясувалось, троє дівчат відпочивали на річці. Спочатку втопилася одна із подруг, інша кинулась її рятувати, та, нажаль, сама почала тонути.

"Небайдужий чоловік зміг витягти одну із потопельниць на берег. У цей момент прибули рятувальники, які спільно із працівниками поліції боролися за життя однієї з дівчат, здійснюючи серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків", - йдеться у повідомленні відомства.

Іншу дівчину виявили на поверхні води поблизу берега, без ознак життя. Врятувати подруг не вдалось.

Нагадаємо, на Закарпатті в озері потонули двоє дітей.

Читайте також: