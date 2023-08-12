Захищав коригувальника ударів по Яворівському полігону: на хабарі погорів львівський адвокат

Адвоката затримали 9 серпня під час отримання неправомірної вигоди 4175 доларів США.

Служба безпеки України спільно з поліцією затримали на хабарі львівського адвоката Ярослава Гандзюлевича, який отримав гроші за вплив на суд щодо зміни запобіжного заходу його підзахисному. Крім того, опальний адвокат захищає у судах поплічницю Медведчука Інну Іваночко та колишнього КГБіста Олександра Косторного.

Про це пише ZAXID.NET.

За даними поліції, затриманий отримав понад 4 тис. доларів за вплив на суд щодо зміни запобіжного заходу одному зі своїх підзахисних.

Зазначається, що адвоката затримали 9 серпня під час отримання неправомірної вигоди 4175 доларів США.

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"Адвокат отримав гроші за вплив на суд щодо зміни запобіжного заходу його підзахисному, який на даний час перебуває під вартою з можливістю внесення застави, на більш м’який. Правоохоронці не повідомляли прізвища затриманого", - йдеться у повідомленні.

За даними ZAXID.NET, затриманим виявився 61-річний львівський адвокат Ярослав Гандзюлевич.

Він є засновником однойменного адвокатського бюро у Львові. Також він захисник коригувальника ракетних ударів по Яворівському полігону, КГБіст Олександра Косторного та колишньої очільниці Львівської обласної організації партії «Опозиційна платформа – За життя», соратниці Віктора Медведчука Інни Іваночко.

"В обласній прокуратурі, 11 серпня суд обрав затриманому адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати 215 тис. грн застави", - пише видання.

Зазначимо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутатові від фракції "Слуга Народу" Анатолію Гуньку, якого підозрюють у корупції.

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