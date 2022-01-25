Загинув на місці ДТП: у Львівській області автобус збив на смерть пішохода

65-річний мешканець Городка загинув внаслідок наїзду автобуса.
У понеділок, 24 січня, близько 18:00 год. у місті Городок Львівського району, на вул. Авіаційна, автобус на смерть збив пішохода.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
"Водій автобуса "БАЗ-А 079", мешканець с. Зимна Вода (Зимноводнівська ТГ) Львівського району 1961 року народження, здійснив наїзд на пішохода, мешканця м. Городок Львівського району 1957 року народження", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм пішоход загинув на місці події. Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.
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