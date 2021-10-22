Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Загинув на місці аварії: у Львівській області ВАЗ збив на смерть велосипедиста (фото)

Загинув на місці аварії: у Львівській області ВАЗ збив на смерть велосипедиста (фото)

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Зараз поліція встановлює особу загиблого.

У четвер, 21 жовтня, о 18:50 на автодорозі "Жовква-Ковель" у селищі Гірник Червоноградського району Львівської області сталась смертельна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 37-річний житель Червонограда за кермом автомобіля "ВАЗ 21063" збив велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці події.

©

Зараз поліція встановлює особу загиблого.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. 

Нагадаємо, у Києві легковик на швидкості влетів у вантажівку. Від травм водій загинув миттєво.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 21 жовтня 2021 року

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 21 жовтня 2021 року
Наступна публікація