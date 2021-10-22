Загинув на місці аварії: у Львівській області ВАЗ збив на смерть велосипедиста (фото)

Загинув на місці аварії: у Львівській області ВАЗ збив на смерть велосипедиста (фото)

Зараз поліція встановлює особу загиблого.

У четвер, 21 жовтня, о 18:50 на автодорозі "Жовква-Ковель" у селищі Гірник Червоноградського району Львівської області сталась смертельна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 37-річний житель Червонограда за кермом автомобіля "ВАЗ 21063" збив велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці події.

Зараз поліція встановлює особу загиблого.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Києві легковик на швидкості влетів у вантажівку. Від травм водій загинув миттєво.

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