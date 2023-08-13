Загинули у підвалі від випарів картоплі: очевидці розповіли про загадкову смерть сім'ї на Львівщині

Одна з ймовірних версій - отруйні випари від пророслої картоплі.

На Львівщині одна за одною, з різницею у лічені хвилини загинули 4 людини: літнє подружжя та двоє братів. Усі вони по черзі спускалися у підвал, повний картоплі, яка почала гнити. Їхня смерть, схоже, була миттєвою. Попередньою причиною загибелі селян рятувальники назвали випари гнилої картоплі.

Кореспондентці ТСН Аллі Пасс вдалося розшукати свідків і дізнатися, як усе було.

Із підвалу, який відкритий майже добу тхне так сильно, що не можливо стояти поблизу.

Власники будинку торік зібрали гарний врожай, усе не попродали, тож нині роздають односельцям для худоби та курей. Саме у цей підвал за картоплею прийшла 67-річна сусідка.

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Ярослав, родич загиблих розповідає, що сім'я часто спускалася у підвал.

"Але цього разу щось пішло не так" - кажуть рідні загиблих.

До жінки, яка першою спустилася у підвал дзвонив чоловік. Вона телефон не брала. Тоді він сів на велосипед та спустився з нею.

"Бачить, вона лежить. Він її рятувати і він впав", - розповів родич.

Нерухомих стареньких у своєму підвалі побачила господиня будинку, коли повернулася з роботи. На її крики збіглися сусіди. Двоє братів 45-ти та 52-вох роки працювали неподалік. Спустилися у підвал - і теж не вийшли.

Сусід Степан Луньо розповідає: "Славік пішов піднімати подружжя. Мінута-2 він впав. Кажу Юра, лізь ти - Славіка треба витягати. Юра 3-4 ступенька знизу каже: "Мені погано".

"Я дивлюся - вони лежать. Кажу: вони ж мертві! Тіло моментом синє було", - додає сусідка.

Зрештою цей чоловік теж поліз у підвал рятувати односельців.

"Я спустився - від низку 3 ступенька була. Блін... мені погано стає, в очах темні", - пригадує чоловік.



Надвір він ледве виліз. Селяни викликали рятувальників. Тіла 4-х людей ті змогли витягти, лише коли вдягли спецзахист.

Що вбило селян

Керівник пресслужби ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев розповідає, що на місце доправила лабораторію, яка провела всі заміри концентрації повітря. Там дійсно є значне перевищення небезпечних речовин в повітрі.



Що саме вбило селян - має визначити експертиза. Але одна з головних версій - отруйними стали випари від пророслої картоплі, що почала гнити.

Степан Луньо, який дивом врятувався з підвалу, каже, що інших запахів не відчув. Вентиляції у підвалі немає.

"Кажуть, що картопля проростає сама, бульбочки оті, що не можна давати, бо то отрута", - розповідає сусід.

Як зазначають експерти, овочі, які гниють, виділяють велику кількість вуглекислого газу. А коли цих овочів багато та ще й у закритому приміщенні, їхні випари надзвичайно небезпечні для людини.

Попри це, наразі від будь-яких коментарів фахівці відмовляються - чекають на результати експертизи.

Раніше в Австралії невеличке містечко Леонгата сколихнула резонанса смерть членів сім'ї після обіду, який не віщував нічого поганого.

Рятували одне одного: за лічені хвилини в підвалі з картоплею загинуло четверо людей

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