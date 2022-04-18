Загинули 6 людей, згоріли авто та повилітали вікна у готелі: Садовий про наслідки ракетного удару у Львові

Загинули 6 людей, згоріли авто та повилітали вікна у готелі: Садовий про наслідки ракетного удару у Львові

Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж.

Міський голова Львова повідомляє про 11 поранених внаслідок ракетних ударів по місту.

"Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу шиномонтажу, в який влучила ракета. У готелі живуть евакуйовані українці", — додав Садовий.

Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж.

За попередньою інформацією, загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них одна дитина.

Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вранці 18 квітня окупанти завдали п'ять прицільних ракетних ударів по Львову. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

В "УЗ" уточнили, що кілька ракет Росії влучили поруч із залізничними об’єктами.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький з посиланням на інформацію Повітряного командування "Захід", повідомив, що вранці 18 квітня відбулися ракетні удари по Львову. Утім, як він каже, їх було 4, а не 5, як повідомлялося раніше.

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