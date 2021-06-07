Загинула 21-річна дівчина, ще двоє опинились в лікарні: у Львівській області винуватець ДТП уникнув покарання

Водій за смертельну ДТП отримав три роки іспитового терміну.

На Львівщині 24-річний водій, який спричинив смертельну ДТП, внаслідок якої загинула 21-річна пасажирка, уникнув покарання. Чоловік визнав свою провину та розкаявся, за це Миколаївський районний суд звільнив його від відбування покарання і призначив три роки іспитового терміну, а також 1,6 тис. грн судових витрат.

Як повідомляє ZAXID.NET, трагічна аварія сталась 20 вересня 2020 року біля села Крупське Миколаївського району на Львівщині. Водій - мешканець Нового Роздолу на Chevrolet Aveo виїхав на праве узбіччя, перекинувся і злетів із траси в кювет.

Внаслідок ДТП загинула 21-річна пасажирка, мешканка Нового Роздолу, ще двоє людей із травмами потрапили в лікарню.

На суді водій свою провину визнав і розкаявся, тож взявши це до уваги, у вівторок, 1 червня, суд визнав чоловіка винним в аварії та призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання.

Нагадаємо, залізничний районний суд міста Львова засудив водія маршрутки, котрий на смерть збив 23-річного пішохода. У суді водій свою провину визнав та розкаявся. Він стверджував, що не помітив пішохода. Водія маршрутки визнали винним та засудили до 4,5 року позбавлення волі.

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