Загадкова смерть 18-річного студента в університеті Львова: викладач розповів подробиці трагедії

Викладач переконує, що з цього вікна складно випасти.

У Львові у вівторок, 11 квітня, з вікна 9 поверху випав 18-річний студент Львівської політехніки. Наразі причини трагедії розслідує поліція.

Про це повідомляє "Перший Західний".

Викладач НУ "Львівська Політехніка" Іван Паралюх розповів, що хлопець навчався на першому курсі Львівської політехніки. За його словами, студент "прекрасно здав сесію".

"Вчився добре. Сесію здав прекрасно. Ніхто нічого не бачив. Це сталося під час перерви. Він зайшов у порожню аудиторію і через вузьке вікно впав головою донизу. Там не небезпечно, потрібно було докласти зусиль, щоб туди влізти", - каже викладач.

У поліції повідомили, що вони розслідують трагедію та вирішують, як кваліфікувати трагічну загибель хлопця.

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 11 квітня, з вікна університету Львівська політехніка випав 18-річний студент. Хлопець загинув на місці трагедії.

Читайте також: