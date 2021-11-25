"За Степана Бендер": у Львові затримали провокаторів, які розмалювали польське військове кладовище (фото)

"За Степана Бендер": у Львові затримали провокаторів, які розмалювали польське військове кладовище (фото)

Троє чоловіків розмальовували польські поховання провокативними написами.

У Львові 25 листопада затримали двох жителів Донецької області, які на території Личаківського кладовища розмальовували польські військові поховання написом: "За Степана Бендер". Один із провокаторів утік.

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Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, о 17:00 патрульні помітили підозрілих осіб, які перебували на місці польських військових поховань на Личаківському кладовищі.

Львівська міська рада

Під час обстеження території правоохоронці побачили, що троє чоловіків розмальовували польські поховання провокативними написами.

"Патрульні затримали двух чоловіків, третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, це 43 та 49-річні мешканці Донецької області", - повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Директор музею "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай додав, що провокатори розмальовували стіну, яка розташована на території так званого "Цвинтаря орлят".

"На польських військових похованнях чорною фарбою намалювали напис "За Степана Бендер" та синьо-жовті і червоно-чорні смужки фарбою зробили", - розповів Михайло Нагай.

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

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