«З вогню до життя»: у Львові відкрили виставку фото 11 майбутніх матусь, які втекли з гарячих точок України

«З вогню до життя»: у Львові відкрили виставку фото 11 майбутніх матусь, які втекли з гарячих точок України

Наразі породіллі перебувають у Львівському обласному перинатальному центрі.

У Львові 29 березня презентували фотовиставку «З вогню до життя», передає Департамент з питань культури, національностей та релігій.

У парку на Валах можна побачити фотороботи, моделями для яких стали 11 молодих жінок віком від 21 до 36 років. Це майбутні матері, які втекли з гарячих точок Київщини, Харківщини, Житомирщини, Сумщини, Луганщини тощо. Хтось уже народив, а хтось лише чекає на поповнення.

«З вогню до життя» – саме так назвали фотопроєкт. Жінки символічно окутані в жовто-блакитний стяг з немовлям на руках, як оберіг і гарантія до безпечного життя.

«В багатьох пологових будинках України, в областях, де точаться запеклі бої, елементарно немає належних засобів для матері та немовляти. Жінки народжують в умовах, які їм надиктувала війна. Ця мистецька фотовиставка покликана показати суперсилу, якою володіють українські жінки. Їхні чоловіки зараз на передовій, адже вони мають для кого боротися та жити», – розповіла кураторка проєкту Христина Береговська.

На Львівщину усі добирались важко – десятки зупинок, кілька діб в дорозі, без будь-яких гарантій безпеки. Траплялись випадки, коли неподалік від автівок пролітали ракети та було чутно постріли.

«Ми чудово знаємо, в яких умовах зараз доводиться народжувати українським дівчатам – під звуки сирен та пострілів, в укриттях. Кожна ця фотографія показує нам окрему особисту історію. Однак є те, що їх об’єднує – мужність та непереборне бажання усіма силами захистити свою дитину», - зауважив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Історії жінок різні.

Наприклад, молода мама Людмила з Києва назвала свою донечку Джавеліною на честь протитанкового ракетного комплексу, що допомагає наших захисникам. Мама Ольга народила свою Ніколь у переддень фотозйомки.Також є молода мама з Москви, яка закохалась в українського хлопця. Спершу вона переїхала в Київ, а вже потім на Львівщину, де активно вивчає українську мову.

Мистецьку фотовиставку організували спільно з Львівською ОВА, ЮНІСЕФ та Львівським обласним перинатальним центром.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 29 березня виступив зі зверненням перед парламентом Данії. Серед іншого він зазначив, що інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти України, вийшли на рівень навіть вищий, ніж це було під час Другої світової війни. Найбільш руйнівної війни для Європи.