З вікон вибивався дим: мешканець Львівської області згорів живцем під час пожежі (фото)

З вікон вибивався дим: мешканець Львівської області згорів живцем під час пожежі (фото)

Надзвичайники виявили чоловіка вже мертвим.

У неділю, 10 жовтня, в м. Глиняни на вул. Львівській, 73 Львівського району під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Повідомленні про займання надійшло до Служби порятунку о 22:17.

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"На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався дим. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання", - розповіли у ДСНС Львівщини.

Вогнеборці локалізували пожежу о 23:15 і повністю ліквідували о 23:52. На місці займання виявили тіло 58-річного чоловіка.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м, пошкодив дах, перекриття і стіни. До ліквідації пожежі залучили 7 пожежників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у київській багатоповерхівці спалахнула пожежа: вогнеборці стикнулися зі складнощами, але рятували дітей.

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