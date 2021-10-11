З вікон вибивався дим: мешканець Львівської області згорів живцем під час пожежі (фото)

Надзвичайники виявили чоловіка вже мертвим.
У неділю, 10 жовтня, в м. Глиняни на вул. Львівській, 73 Львівського району під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Повідомленні про займання надійшло до Служби порятунку о 22:17.
"На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався дим. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання", - розповіли у ДСНС Львівщини.
Вогнеборці локалізували пожежу о 23:15 і повністю ліквідували о 23:52. На місці займання виявили тіло 58-річного чоловіка.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м, пошкодив дах, перекриття і стіни. До ліквідації пожежі залучили 7 пожежників та 2 одиниці спецтехніки.
Обставини події та причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у київській багатоповерхівці спалахнула пожежа: вогнеборці стикнулися зі складнощами, але рятували дітей.