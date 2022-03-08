З Великої Британії до України прибув медик, щоб рятувати життя

З Великої Британії до України прибув медик, щоб рятувати життя

Медик приїхав до України з Лондона.

До України прибув медик з Великої Британії, щоб допомагати лікувати поранених під час війни.

Про це написав місцевий житель Віктор Громовий.

"Цього хлопця щойно зустріли в центрі Львова. Він - англійський медик. Проїхав 3500 км. Запитують: хто ти? Звідки? Хочеш кави? В туалет? Може спати? Їсти? Куди їдеш? Каже: хочу кави, хочу в туалет, приїхав із Лондона, їду до Києва рятувати людей… Ну як вони можуть нас перемогти зі своїми демотивованими "зєльонимі недочєловєчкамі"?! Сюди ж тепер прибувають пасіонарні особистості з усього світу", - наголосив місцевий.

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