З України минулої доби виїхали понад 40 тисяч осіб: де сьогодні черги на кордонах

З України за минулу добу виїхали на 6 тисяч осіб більше, аніж повернулось з-за кордону.
За минулу добу 12 січня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 78 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів. Сьогодні, 13 січня, найбільші черги зафіксовано на українсько-польському кордоні.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
З України минулої доби виїхали 42 тисячі осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Водноча до України за минулу добу прибули 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – українці.
За цей час було оформлено 79 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 13 січня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 20 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 0 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словацька Республіка:
- "Ужгород" - 0 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, СБУ викрила у Запорізькій, Закарпатській та Львівській областях три канали незаконного виїзду чоловіків за кордон.
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