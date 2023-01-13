З України минулої доби виїхали понад 40 тисяч осіб: де сьогодні черги на кордонах

З України за минулу добу виїхали на 6 тисяч осіб більше, аніж повернулось з-за кордону.

За минулу добу 12 січня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 78 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів. Сьогодні, 13 січня, найбільші черги зафіксовано на українсько-польському кордоні.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 42 тисячі осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водноча до України за минулу добу прибули 36 тисяч осіб, 32 тисячі з них – українці.

За цей час було оформлено 79 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 год. 13 січня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 20 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 0 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, СБУ викрила у Запорізькій, Закарпатській та Львівській областях три канали незаконного виїзду чоловіків за кордон.

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