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З України до Польщі вивезли ще понад 70 онкохворих дітей

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фото / ЛОДА / ©
фото / ЛОДА / ©
фото / ЛОДА / ©
фото / ЛОДА / ©
фото / ЛОДА / ©

Хворих дітей, які вимушено покинули свої домівки через напад Росії, госпіталізували до Польщі.

Зі Львова до Польщі вивезли ще понад 70 дітей з онкологічними захворюваннями. За останній тиждень це уже третій виїзд важкохворих дітей на подальше лікування за кордон.

Як повідомили у пресслужбі Лівської ОДА, більшість пацієнтів цього гуманітарного конвою евакуйовані з областей України, де тривають активні бойові дії - з Києва, Харкова, Запоріжжя, Вінниці, Дніпра, Одеси, Миколаєва.

"До Польщі вирушили автобуси з понад 70-ма дітьми із онкологічними, орфанними (рідкісними) та іншими важкими захворюваннями. З ними їдуть опікуни, загалом понад 200 осіб", - розповіли у ЛОДА.

Супроводжувати хворих дітей дозволили їхнім матерям, або бабусям.

фото / ЛОДА / ©
фото / ЛОДА

Для найважчих пацієнтів виділили спеціальний медичний транспорт. Медики супроводжували групу аж до кордону, щоб передати маленьких пацієнтів польським колегам.

"Ми щодня приймаємо дітей з Києва, Харкова, Чернігова та інших міст і містечок України, які вимушено покидають свою домівку. Пацієнтам з онкопатологією життєво необхідно отримувати вчасно медикаменти і точно дотримуватись термінів протоколів терапії. Тож батьки дітей ухвалюють важке рішення і вирушають за кордон, щоб не допустити переривання лікування", - розповів керівник Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку у ЗУСДМЦ Роман Кізима.

Тих дітей, кому можуть забезпечити лікування у Львові, залишають в Україні.

"Часто діти приїжджають дуже втомлені та налякані. Ми стараємось їх заспокоїти, оглядаємо і надаємо необхідну медичну допомогу. Ті дітки, яким ми можемо забезпечити лікування у нашій лікарні, залишаються у Львові. Інші, яким насамперед потрібне безперервне лікування (без відключення від системи) або ж ті послуги, які зупинені у нашому Центрі у зв’язку з війною, продовжать лікуватись у закордонних клініках", - зазначив завкафедри дитячої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького Андрій Кузик.

Зараз діти прямують до клінік Жешува, Варшави, Кракова. Далі за необхідності пацієнтів прийматимуть і медичні заклади інших країн – Італії, Франції, Німеччини.

Нагадаємо, двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські окупанти не дали можливості каретам швидкої їх вивезти до "Охматдиту".

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