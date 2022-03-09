З України до Польщі вивезли ще понад 70 онкохворих дітей

З України до Польщі вивезли ще понад 70 онкохворих дітей

Хворих дітей, які вимушено покинули свої домівки через напад Росії, госпіталізували до Польщі.

Зі Львова до Польщі вивезли ще понад 70 дітей з онкологічними захворюваннями. За останній тиждень це уже третій виїзд важкохворих дітей на подальше лікування за кордон.

Також читайте Як онкопацієнти можуть отримати допомогу під час війни

Як повідомили у пресслужбі Лівської ОДА, більшість пацієнтів цього гуманітарного конвою евакуйовані з областей України, де тривають активні бойові дії - з Києва, Харкова, Запоріжжя, Вінниці, Дніпра, Одеси, Миколаєва.

"До Польщі вирушили автобуси з понад 70-ма дітьми із онкологічними, орфанними (рідкісними) та іншими важкими захворюваннями. З ними їдуть опікуни, загалом понад 200 осіб", - розповіли у ЛОДА.

Супроводжувати хворих дітей дозволили їхнім матерям, або бабусям.

фото / ЛОДА

Для найважчих пацієнтів виділили спеціальний медичний транспорт. Медики супроводжували групу аж до кордону, щоб передати маленьких пацієнтів польським колегам.

"Ми щодня приймаємо дітей з Києва, Харкова, Чернігова та інших міст і містечок України, які вимушено покидають свою домівку. Пацієнтам з онкопатологією життєво необхідно отримувати вчасно медикаменти і точно дотримуватись термінів протоколів терапії. Тож батьки дітей ухвалюють важке рішення і вирушають за кордон, щоб не допустити переривання лікування", - розповів керівник Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку у ЗУСДМЦ Роман Кізима.

Тих дітей, кому можуть забезпечити лікування у Львові, залишають в Україні.

"Часто діти приїжджають дуже втомлені та налякані. Ми стараємось їх заспокоїти, оглядаємо і надаємо необхідну медичну допомогу. Ті дітки, яким ми можемо забезпечити лікування у нашій лікарні, залишаються у Львові. Інші, яким насамперед потрібне безперервне лікування (без відключення від системи) або ж ті послуги, які зупинені у нашому Центрі у зв’язку з війною, продовжать лікуватись у закордонних клініках", - зазначив завкафедри дитячої хірургії ЛНМУ ім. Данила Галицького Андрій Кузик.

Зараз діти прямують до клінік Жешува, Варшави, Кракова. Далі за необхідності пацієнтів прийматимуть і медичні заклади інших країн – Італії, Франції, Німеччини.

Нагадаємо, двоє важкопоранених дітей із Бучі померли, бо російські окупанти не дали можливості каретам швидкої їх вивезти до "Охматдиту".

Читайте також: