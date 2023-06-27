"З сексу починається все": у Львівській ОВА провели тренінг для чиновників, через який виник скандал (фото)

У Львівській обласній військовій адміністрації у понеділок, 26 червня, провели тренінг "Все починається з сексу", через який нещодавно виник скандал. Лекція мала бути лише для працівників ОВА, але після розголосу в Мережі подію зробили відкритою.

На тренінг прийшли близько 30 людей, повідомляє Zaxid.net.

Керівниця апарату Львівської ОВА Ірина Шурпяк розповіла, що вони будують культуру чиновництва, де не має бути дискримінації за будь-якими ознаками. Вона сказала, що тема лекції є вкрай актуальною і важливою.

"ОВА – це той рівень, на якому теж є працівники й мають різні питання. До нас не приходять люди, які освічені в усіх сферах. Ба більше, 50% наших працівників – це люди до 40 років. Я не впевнена, то така аудиторія має всі закриті проблеми. Ми запросили викладачку, яка підготує нас до переходу від пострадянської культури до проєвропейської – культури відкритості, розуміння і недискримінації", – зазначила Ірина Шурпяк.

За словами лекторки, психологині Олени Дмитрієнко, вона провела тренінг в ОВА на волонтерських засадах. Вона закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, а освіту сексологині завершить у 2024 році. Лекторка зазначила, що в неї є дозвіл на практику.

Ірина Шурпяк / Фото: zaxid.net

"Моя лекція тут побудована на тому, щоб був здоровий психоемоційний стан у колективі. Ми спілкуємось з європейськими та американськими політиками й дуже хотілося б інтегруватися у світову культуру та етикет. Тому лекція про актуальні на сьогодні теми як сексизм, гомофобія, шеймінг. Ці явища дуже поширені. Навіть нещодавній скандал, який відбувся у Львівському медуніверситеті тому є свідченням", – пояснила психологиня.

Вона розповіла, що назвою лекції "Все починається з сексу", через яку розкритикували подію, намагалася привернути увагу й залучити до заходу більшу кількість слухачів. За її словами, на самій лекції є більше обговорень гомофобії, дискримінації та сексизму.

Олена Дмитрієнко провела лекцію про сексуальну освіту у Львівській ОВА / Фото: zaxid.net

"Назву лекції можна трактувати з кількох понять. По-перше, це те, що ми всі є від статевих стосунків і все починається з сексу. У нас є демографічна криза й назва така кричуща, щоб заохотити аудиторію. По-друге, статеві стосунки, гомофобія, гендер – це все належить до термінології з сексуальної освіти", – сказала психологиня.

Лекція тривала близько 40 хвилин. Олена Дмитрієнко поділила тренінг на кілька тем: протидія сексизму, шеймінгу, гомофобії та діловий етикет. Наприкінці присутні ставили запитання.

Слухачі лекції про сексуальну освіту в Львівській ОВА / Фото: zaxid.net

Нагадаємо, після низки скандальних закупівель київською владою в соцмережах спалахнув новий скандал. Одна з дописувачок розповіла в Facebook, що Львівська ОВА планує організувати для своїх співробітників у робочий час внутрішній тренінг про секс. Львівські посадовці прокоментувати запланований захід.

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