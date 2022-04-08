З початком війни відправили до бабусі до села: на Львівщині 4-річну дівчинку годину шматувала вівчарка

З початком війни відправили до бабусі до села: на Львівщині 4-річну дівчинку годину шматувала вівчарка

Собака вирвався на волю і цілеспрямовано мчав 100 метрів на дитину, після чого її безжально шматував.

4-річну дівчинку Єву, яку батьки з початком війни вирішили відправити до бабусі в село, годину шматувала бельгійська вівчарка. Життя дитині рятували лікарі з Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит.

Як розповіли в персслужбі медзакладу, до лікарні дитину привезли у вкрай важкому стані, з множинними рвано-кусаними ранами голови, обличчя, рук, ніг, тулуба тощо.

"За її життя спочатку боролися наші лікарі-реаніматологи, а після стабілізації стану, п’ять лікарів-хірургів провели 6-годинне оперативне втручання з первинної хірургічної обробки ран з зупинкою кровотечі", - розповіла завідувачка реанімаційного відділення Віра Приймакова.

фото / Охматдит

Дитину з початку війни батьки вирішили відправити у село до бабусі, адже вважали, що там їй буде спокійніше. Але, на жаль, помилилися.

Як розповіла мама дівчинки Вікторія, коли бабуся давала їсти собаці, він вирвався на волю з-загорожі і целеспрямовано мчав 100 метрів на дитину. Від страху бабусі відняло ноги і рятувати дівчинку вона вже повзла на колінах, але роз’єднати їх не змогла. Пес безжально кусав дитину, рвучи на ній одяг і кусав руки бабці.

"Бабуся з Євою, мені так здається, на деякий час втратили свідомість, коли Берта продовжувала дитину кусати. Їх врятував мобільний телефон, який задзвонив. Мама доповзла до нього, передзвонила сусіду і сказала, що їх кусає Берта. Сусід прибіг і застрілив її. Дитина лежала в шоковому стані, без одягу, пошматована. Кажуть, що лікар швидкої допомоги, який віз дитину до Охматдиту дорогою плакав", - розповіла Вікторія.

Зараз маленьку пацієнтку вже перевели в хірургічне відділення лікарні, зараз дитину готують до наступних етапів пластичних операцій. Скільки буде цих операцій –залежить від того, як заживатимуть рани, кажуть в лікарні.

Зараз з Євою також працює психолог.

"Єва боїться лежати на животі, кричить, що її кусає Берта, бо в такому положенні вона її кусала. Але в іншому вона дуже молодець, не боїться розказувати про те, що з нею сталося і це дуже важливо", - розповідає мама дівчинки.

Попри усе те жахіття, яке сталось із дитиною, вона не втратила любові до собак, але, як розповіла її мама, попросила на свій день народження найменшого у світі песика.

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