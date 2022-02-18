З переломом черепа і щелепи в реанімації: у Львові 25-річний вітчим жорстоко побив 7-річного хлопчика

З переломом черепа і щелепи в реанімації: у Львові 25-річний вітчим жорстоко побив 7-річного хлопчика

Чоловік вже неодноразово бив дитину, проте жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів до поліції не надходило.

У Львові 25-річний чоловік жорстоко побив свого 7-річного пасинка. У хлопчика діагностували важкі травми голови, щелепи, а також множинні гематоми.

Як розповіли у поліції Львівщини, зараз дитина в реанімації.

Інцидент стався у ніч проти 18 лютого. Про побиту дитину правоохоронців повідомили медики однієї з лікарень Львова близько 2:00 ночі.

Як розповіли лікарі, до них звернулася місцева мешканка з 7-річним сином. Попередньо медики діагностували у хлопчика перелом склепіння та основи черепа, щелепи, а також множинні гематоми.

З'ясувалося, що важких травм дитині завдав вітчим, 25-річний житель Львівського району.

Як встановили правоохоронці, чоловік неодноразово бив дитину, проте жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів школи, де навчався хлопчик, не надходило.

Поліцейські затримали зловмисника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне 25-річному чоловіку загрожує покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

У Вінницькій області батько жорстко побив тримісячного сина | Новини України

Читайте також: