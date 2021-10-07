Зі Львова до Києва вертольотом терміново доправили немовля: дитина у тяжкому стані (фото)

Зі Львова до Києва вертольотом терміново доправили немовля: дитина у тяжкому стані (фото)

У Києві дівчинку повинні прооперувати медики.

У четвер, 7 жовтня, зі Львова до Києва терміново госпіталізували 9-місячну дівчинку із вродженою вадою серця.

Про це повідомили у львівському "Охматдиті".

Стан дитини медики оцінюють, як вкрай тяжкий. У неї діагностували вроджену ваду серця - тетраду Фалло.

"Причину вкрай важкого стану діагностували педіатри, а команда реанімації "Охматдиту" стабілізувала дитину, щоб політ був максимально безпечним", - повідомили медики.

Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Дитину уже доправили до Києва. У Центрі дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України її прооперують.

У Львівському обласному центрі медицини та катастроф додали, що дитина успішно перенесла політ. Там також повідомили, що щороку з вадами серця в Україні народжується понад п‘ять тисяч немовлят. Без хірургічного втручання третина з них може померти вже на першому році життя.

Фото: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Нагадаємо, тримісячне немовля доправили до львівської лікарні гелікоптером.

Новини України: 3-місячне немовля гелікоптером доправили до львівської лікарні

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