З кабінету судді у Львові вкрали 120 тис. доларів: ЗМІ дізнались подробиці

У суді та поліції суму коштів не називають.

У Львові в ніч проти 18 січня пограбували кабінет судді Західного апеляційного господарського суду. З сейфу, за даними ЗМІ, вкрали 120 тис. доларів.

Також читайте У Львові сталася крадіжка в суді: із сейфу викрали особисте майно служителя Феміди

Про це повідомляє "Високий замок" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними видання, чоловік через вікно пробрався до кабінету судді. Це зафіксували камери відеоспостереження. Чоловік зламав сейф та вкрав звідти 120 тис. грн. Джерела видання у поліції повідомляють, що злодій обікрав суддю всього за 8 хвилин.

У Львові зловмисники обікрали Апеляційний господарський суд | Новини України

Як йдеться у сюжеті ТСН.19:30, зловмисник ймовірно, спершу видерся на кондиціонери на першому поверсі та заліз на другий. За інформацією ТСН із власних джерел, злодій дійсно міг вкрасти чималу суму коштів. Також у суді тепер проводять інвентаризацію, чи не викрали справ.

Як повідомили у середу, 19 січня, в пресслужбі Західного апеляційного господарського суду, все викрадене було особистою власністю служителя Феміди та це було вказано в його декларації. У пресслужбі суду не повідомили, скільки коштів поцупили в їхнього працівника.

У поліції Львівської області факт крадіжки підтвердили, проте не повідомили деталей.

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