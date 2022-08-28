З гори Парашка двічі за день евакуйовували туристок: що сталося (фото)

В один день у горах Львівської області травмувались двоє туристок.

Двоє жінок під час походів на гору Парашка зламали ноги.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, 27 серпня, мешканка міста Сколе 1985 року народження під час спуску з гори зламала ногу. Через травму вона не могла самостійно йти далі.

О пів на п’яту вечора рятувальники вирушили на допомогу жінці. Її госпіталізували до Сколівської лікарні.

Цього ж дня, жінка із Самбору 1971 року народження теж під час спуску з гори зламала ногу. Сталося це увечері, близько 19:00.

Потерпілій теж надали домедичну допомогу і госпіталізували до Сколівської лікарні.

"ДСНС попереджає туристів бути уважними та обережними у горах, мати спеціальне взуття та необхідне спорядження. Плануйте свої маршрути, реєструйте їх, а у разі надзвичайної події повідомляйте рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Прикарпатті туристи з Києва потрапили до лікарні через харчове отруєння.

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