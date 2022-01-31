З будинку вибивався дим: біля Львова в пожежі загинули двоє людей

З будинку вибивався дим: біля Львова в пожежі загинули двоє людей

Трагедія сталася у Брюховичах.

У неділю, 30 січня, в селі Брюховичі, що поблизу Львова, внаслідок пожежі у приватному будинку загинули довє людей. Займання сталося на вул. Під Осовою, 3, в цегляному житловому будинку, розміром 18×12 м.

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Про це поінформувала пресслужба ДСНС у Львівській області.

"На момент прибуття рятувальників до місця події з будівлі вибивався дим. Вогнеборці включилися у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і взялися до проведення робіт з ліквідації займання", - йдеться у повідомленні.

Пожежу загасили о 09:08, а на місці події виявили двох загиблих людей.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 8 кв. м.

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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