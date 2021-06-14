Йшов пішохідним переходом: у Львові біля залізничного вокзалу на смерть збили чоловіка (фото)

20-річному водію загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Львові на вулиці Городоцькій у неділю, 13 червня, на смерть збили 38-річного пішохода.
Про це повідомили в Нацполіції у Львівській області.
ДТП сталась поблизу залізничного вокзалу. 20-річний водій Mercedes з Вінницької області на пішохідному переході наїхав на 38-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих травм помер на місці аварії.
Правоохоронці відкрили провадження ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, у Львові водій вискочив на тротуар і збив 54-річну жінку.