Йшла на ранкову месу: загиблою, яку в Львові збив водій та протягнув через пів міста, виявилась монахиня

Йшла на ранкову месу: загиблою, яку в Львові збив водій та протягнув через пів міста, виявилась монахиня

Дві монахині йшли на ранкову месу.

У центрі Львова зранку, 20 листопада, водій маршрутки збив двох жінок. Тіло 48-річної потерпілої маршрутник протягнув через пів міста. Загиблою виявилась монахиня.

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Про це повідомили на сторінці парафії Успіння пресвятої Діви Марії в Facebook

"Сьогодні трагічно загинула сестра Ольга, яка працювала на кухні парафіяльної плебанії. Хай Бог дарує їй вічне життя", - йдеться у дописі.

За даними видання "Варта-1", дві монахині зі Згромадження сестер францисканок Родини Марії йшли на ранкову месу до Львівської Латинської катедри. Там на них наїхав водій маршрутки №138. 67-річна сестра Галина із розбитою головою перебуває у лікарні, а 48-річна сестра Ольга загинула.

Нагадаємо, у центрі Львова, на перехресті проспекту Свободи та вул. Дорошенка, маршрутка збила двох жінок, водій з місця аварії втік. Тіло однієї із потерпілих поліція знайшла на іншому кінці міста.

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