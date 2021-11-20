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Йшла на ранкову месу: загиблою, яку в Львові збив водій та протягнув через пів міста, виявилась монахиня

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Йшла на ранкову месу: загиблою, яку в Львові збив водій та протягнув через пів міста, виявилась монахиня

Фото: Katedra Lwowska

Дві монахині йшли на ранкову месу.

 У центрі Львова зранку, 20 листопада, водій маршрутки збив двох жінок. Тіло 48-річної потерпілої маршрутник протягнув через пів міста. Загиблою виявилась монахиня. 

Про це повідомили на сторінці парафії Успіння пресвятої Діви Марії в Facebook 

"Сьогодні трагічно загинула сестра Ольга, яка працювала на кухні парафіяльної плебанії. Хай Бог дарує їй вічне життя", - йдеться у дописі. 

За даними видання "Варта-1", дві монахині зі Згромадження сестер францисканок Родини Марії йшли на ранкову месу до Львівської Латинської катедри. Там на них наїхав водій маршрутки №138. 67-річна сестра Галина із розбитою головою перебуває у лікарні, а 48-річна сестра Ольга загинула. 

Нагадаємо, у центрі Львова, на перехресті проспекту Свободи та вул. Дорошенка, маршрутка збила двох жінок, водій з місця аварії втік. Тіло однієї із потерпілих поліція знайшла на іншому кінці міста. 

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