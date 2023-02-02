Їхала з кладовища, де похований син: у Львові маршрутник виганяв з автобуса матір загиблого захисника 

Водій маршрутки заявив жінці, що вона "або платить, або виходить".

У Львові водій маршрутки відмовився безкоштовно вести матір десантника 80 ОДШБ Ігоря Гадяка, який загинув на війні з окупантами у жовтні 2022 року. Він вимагав від жінки оплатити за проїзд.

Про це повідомляє львівське видання nta.ua з посиланням на очевидицю, однокласницю загиблого воїна Уляну Людкевич.

Жінка розповіла, що вони з мамою загиблого воїна Ігоря Гандяка повертались із Личаківського кладовища, де у Львові ховають захисників України.

Фото: nta.ua

“Ми зайшли у транспорт і за хвилину водій сказав, що зайшло дві людини, а заплатила одна. Я йому сказала, що жінка – матір загиблого військового, має посвідчення. Він ніяк не відреагував. А на наступній зупинці він знову: або платіть, або виходьте”, – розповіла Уляна Людкевич.

Слова водія викликали обурення у пасажирів, проте він своєї думки не змінив та почав вимагати грошей. Врешті за жінку заплатила одна із пасажирок. Уляна Людкевич каже, що її шокувала поведінка водія та його заяви, мовляв, "а звідки я знаю, чия вона мама".

Перевізник не захотів коментувати скандал, проте у компанії нагадали, що родичі загиблих захисників України повинні мати спеціальне посвідчення та показувати його водію.

Нагадаємо, раніше у Львові звільнили іншого водія маршрутки через хамське поводження з вдовою українського військовослужбовця. Той заявив жінці, що "мовляв не посилав захисника на війну".

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