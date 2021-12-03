Ялинкового ринку біля вокзалу не буде: де у Львові можна придбати новорічне дерево

Ялинкового ринку біля вокзалу не буде: де у Львові можна придбати новорічне дерево

Придбати ялинки можна буде у всіх районах Львова.

У Львові від 18 грудня до 6 січня торгуватимуть ялинками у спеціально відведених місцях. Проте цього року ялинки не продаватимуть біля залізничного вокзалу.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Придбати ялинки можна буде у всіх районах Львова. Проте цього року традиційного ялинкового ринку біля залізничного вокзалу, на вул. Чернівецькій, ймовірно не буде.

"Лише на вул. Чернівецькій ми не пропонуємо цьогоріч здійснювати продаж ялинок. Якщо залізниця запропонує на території своєї парковки, тоді ми зможемо прийняти окреме рішення", - йдеться у повідомленні.

Перелік місць, де можна у Львові купити ялинку:

Галицький район : вул. Волоська.

: вул. Волоська. Залізничний район: вул. Є. Патона, 4/1; вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ “Любінське сяйво“); вул. Широка – вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ “Ярмарок“).

вул. Є. Патона, 4/1; вул. С. Петлюри, 11 (біля ринку ТзОВ “Любінське сяйво“); вул. Широка – вул. Я. Гніздовського (біля ринку ТзОВ “Ярмарок“). Личаківський район : вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ “Дари Львівщини“); вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ “Галицьке перехрестя“).

: вул. Солодова, 4 (біля ринку ТзОВ “Дари Львівщини“); вул. Поліська, 2 (біля ринку ТзОВ “Галицьке перехрестя“). Сихівський район : вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ “Замок“); просп. Червоної Калини, 36-40.

: вул. Сихівська, 16-А (біля ТзОВ “Замок“); просп. Червоної Калини, 36-40. Франківський район : вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ “Провесінь Ю. М. М.“); вул. Наукова, 29-А (біля ТзОВ “Фест-Вест“ ЛТД); вул. Володимира Великого, 59-В.

: вул. Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ “Провесінь Ю. М. М.“); вул. Наукова, 29-А (біля ТзОВ “Фест-Вест“ ЛТД); вул. Володимира Великого, 59-В. Шевченківський район: вул. І. Величковського, 8; вул. Гайдамацька, 9-А (біля ТЦ “Володар“); вул. Гетьмана І. Мазепи, 11 – вул. Пилипа Орлика (навпроти ринку ТзОВ “Тополя-1“); вул. Б. Грінченка, 4-Б (біля ринку ПП “Холм“); вул. І. Миколайчука, 8 (біля ринку ТзОВ “Фірма “Світлиця-3“); вул. Т. Шевченка, 360-364 (біля ринку ФГ “Ярослава“); просп. В. Чорновола, 67-А (біля ринку ТзОВ “Старий лицар“ ЛТД).

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