Ялинки за ґратами: у Львові в парку перед Новим роком ховають хвойні дерева (фото)

Ялинки за ґратами: у Львові в парку перед Новим роком ховають хвойні дерева (фото)

У 2019 році в парку вирізали 30 ялинок.

У Львові в Парку культури ім. Богдана Хмельницького ялинки обгороджують ґратами. Таким чином комунальники борються із злодіями, які перед Новим роком вирубують хвойні дерева в парку.

Про це повідомляє "Суспільне".

Директор парку Олександр Молодий розповів, що у Львові так борються із браконьєрами. Ялинки у Львові обгороджують вже другий рік. А все тому, що у 2019 році в Парку культури перед новим роком вирубали 30 ялинок. Раніше у Львові фарбували ялинки спеціальними сумішами, проте це не допомогло.

Суспільне

"Нам важливо зберегти й захистити. Ми обгороджуємо рідкісні дерева хвойні. Це не прості дешеві ялинки, які ніби шкода, але по суті їх багато. Це рідкісні дерева, які ми привозимо зі всієї України, з-за кордону", – пояснює директор Парку культури Олександр Молодий.

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