"Якщо не моя, то нічия": у Львові засудили чоловіка, який 17 разів вдарив викруткою свою вагітну кохану

Чоловік намагався вбити свою співмешканку, та йому завадили перехожі.

У Львові засудили 50-річного львів’янина, який намагався вбити свою вагітну кохану і вдарив її викруткою 17 разів. За скоєне суд покарав чоловіка на 7 років і 8 місяців позбавлення волі.

Також читайте Забив викруткою безхатька: в Одеській області чоловіка засудили за вбивство

"Встановлено, що у квітні 2020 року близько опівночі на вулиці Демнянській у Львові між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт з приводу їхніх відносин. Тоді обвинувачений вихопив з рук жінки викрутку та 17 разів ударив нею потерпілу у грудну клітку та живіт", - повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

На крики жінки вийшли небайдужі перехожі та мешканці прилеглого будинку, тому засуджений не довів свій задум до кінця, а втік з місця події.

Потерпілу 33-річну жінку госпіталізували, вона два тижні перебувала у медичній комі з колотими ранами грудної клітки та живота і ушкодженою легенею і печінкою. Жінці вдалось вижити, але дитину вона втратила. Її ж коханого затримали. Ним виявився раніше судимий за крадіжки місцевий мешканець. Чоловік напав на свою співмешканку під час іспитового строку.

На суді жінка розповіла, що під час сварки вона сказала співмешканцю, що більше не хоче бути з ним, що його і розізлило. Він кинувся на неї з вигуком: "Якщо не моя, то нічия" і завдав їй 17 колотих ран.

Нагадаємо, у Київській області молодик викруткою і ножем жорстоко вбив чоловіка, до якого прийшов на інтимний масаж.

Новини України: у Покрові шукають вбивцю 8-річного школяра, тіло якого знайшли в колекторі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання