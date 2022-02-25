Якщо "103" не працюватиме: жителям Львова повідомили резервні номери телефонів для виклику швидкої

Якщо "103" не працюватиме: жителям Львова повідомили резервні номери телефонів для виклику швидкої

За цими номерами львів'янам можна викликати швидку, якщо лінія "103" вийде з ладу.

Мешканцям міста Львова надали перелік номерів телефону, на які вони можуть телефонувати у разі, якщо вийде з ладу оперативна лінія "103".

Відповідні контакти оприлюднив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У центрі ектреної медичної допомоги повідомили, що за відсутності лінії "103" швидку допомогу можна викликати за номерами:

293-29-12;

293-29-14;

293-29-05;

293-29-19;

293-29-16;

293-29-25.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 25 лютого у Львові прозвучала сирена про повітряну небезпеку, людей закликали ховатися до укриття. Але згодом оголосили про відміну повітряної тривоги.