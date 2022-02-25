Якщо "103" не працюватиме: жителям Львова повідомили резервні номери телефонів для виклику швидкої

За цими номерами львів'янам можна викликати швидку, якщо лінія "103" вийде з ладу.
Мешканцям міста Львова надали перелік номерів телефону, на які вони можуть телефонувати у разі, якщо вийде з ладу оперативна лінія "103".
Відповідні контакти оприлюднив Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
У центрі ектреної медичної допомоги повідомили, що за відсутності лінії "103" швидку допомогу можна викликати за номерами:
- 293-29-12;
- 293-29-14;
- 293-29-05;
- 293-29-19;
- 293-29-16;
- 293-29-25.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 25 лютого у Львові прозвучала сирена про повітряну небезпеку, людей закликали ховатися до укриття. Але згодом оголосили про відміну повітряної тривоги.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.