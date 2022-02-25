Яка ситуація у Львові: комендантська година, заклик знищувати мітки ворога

Якщо помітили незрозумілі позначки на даху – повідомте на гарячу лінію міста (15-80).
Станом на 17:15 п'ятниці, 25 лютого, у Львові ситуація спокійна, запроваджено комендантську годину. Міська влада закликає перевірити, чи відчинені укриття.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
Він зазначив, що громадський транспорт у Львові курсуватиме до 21:00. Патрульні автом їздитимуть вулицями та повідомлятимуть мешканцям про комендантську годину: "Увага! З 22:00 до 6:00 на вулиці мають право перебувати тільки люди, які працюють у спеціальних підрозділах і забезпечують життєдіяльність міста". Це необхідно для того, аби розрізнити диверсантів.
"Усі укриття у Львові мають бути відчинені. Про це повідомлені голови ОСББ та управительські компанії. Зараз важливо перевірити, чи відчинені ці приміщення, та підготувати їх для тимчасового сховища", – наголосив міський голова.
"Якщо ви побачите незрозумілі позначки у доступному місці – закривайте їх піском, дошками, смолою. Якщо помітили такі позначки на даху – повідомте на гарячу лінію міста (15-80). Районні адміністрації мають доручення оперативно зафарбовувати будь-які незрозумілі позначки на будинках", – повідомив Садовий.
Він додав, що всі комунальні та аварійні служби міста працюють у штатному режимі. Світло, вода, газ подаються до будинків без перебоїв. Ліфти працюють. Проте, коли звучить сирена – ліфтом користуватися не можна.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.