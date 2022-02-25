Яка ситуація у Львові: комендантська година, заклик знищувати мітки ворога

Якщо помітили незрозумілі позначки на даху – повідомте на гарячу лінію міста (15-80).

Станом на 17:15 п'ятниці, 25 лютого, у Львові ситуація спокійна, запроваджено комендантську годину. Міська влада закликає перевірити, чи відчинені укриття.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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Він зазначив, що громадський транспорт у Львові курсуватиме до 21:00. Патрульні автом їздитимуть вулицями та повідомлятимуть мешканцям про комендантську годину: "Увага! З 22:00 до 6:00 на вулиці мають право перебувати тільки люди, які працюють у спеціальних підрозділах і забезпечують життєдіяльність міста". Це необхідно для того, аби розрізнити диверсантів.

"Усі укриття у Львові мають бути відчинені. Про це повідомлені голови ОСББ та управительські компанії. Зараз важливо перевірити, чи відчинені ці приміщення, та підготувати їх для тимчасового сховища", – наголосив міський голова.

"Якщо ви побачите незрозумілі позначки у доступному місці – закривайте їх піском, дошками, смолою. Якщо помітили такі позначки на даху – повідомте на гарячу лінію міста (15-80). Районні адміністрації мають доручення оперативно зафарбовувати будь-які незрозумілі позначки на будинках", ­– повідомив Садовий.

Він додав, що всі комунальні та аварійні служби міста працюють у штатному режимі. Світло, вода, газ подаються до будинків без перебоїв. Ліфти працюють. Проте, коли звучить сирена – ліфтом користуватися не можна.