Як змінився перебіг COVID-штаму "Дельта" і коли необхідна госпіталізація: лікар дав поради

Як змінився перебіг COVID-штаму "Дельта" і коли необхідна госпіталізація: лікар дав поради

Ускладнення від штаму "Дельта" розвиваються швидше, аніж ускладнення від попередніх штамів коронавірусу, каже лікар Тарас Жиравецький.

Хворі, які заразились штамом "Дельта", мають важчий перебіг COVID-19 у порівнянні з тими людьми, які інфікувались іншими штамами коронавірусу. Якщо у пацієнта рівень кисню - нижче 92 і температура з'явилась на 8 день після перших симптомів недуги, то це привід задуматись про госпіталізацію.

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Про це заявив на своїй сторніці у Facebook головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький і перелічив нові фактори перебігу COVID-штаму "Дельта". Також медик дав поради, за яких симптомів варто задуматись про стаціонарне лікування.

"1. "Дельта" таки важче протікає ніж "Альфа".

2. Ускладнення від "Дельти" розвиваються швидше, вже можуть бути на 5-6 день серйозні ураження легень.

3. Ми досі не можемо передбачити перебіг "ковіду" в жодного пацієнта і пояснити, чому саме в нього почався цитокіновий шторм - мега сильне системне запалення, яке потребує лікування у стаціонарі.

4. Кисень потрібен так само, як при інших варіантах вірусу, можливо трішки частіше.

5. У лікуванні вдома ті ж ліки, але якщо починається цитокіновий шторм, жоден препарат з сучасного протоколу в домашніх умовах тепер практично не працює.

6. Антибіотики не лікують вірус, але вони знищують бактерії, які приєднуються під час "ковіду" і становлять основну загрозу для нашого організму. Вони не погіршують перебіг COVID-19, але в деяких пацієнтів, вони й не допомагають знищити бактерійну інфекцію, тому пацієнту потрібне стаціонарне лікування і введення довенне потужніших антибактерійних препаратів за високих показників ЦРП та прокальцитоніну.

7. Стероїдні гормони зменшують запалення, їх призначає лікар, але зараз вони також не завжди дають той результат, якого очікує лікар (це про призначення цих препаратів амбулаторно).

8. Антикоагулянти - препарати для розрідження крові важливі під час початку хвороби, так і по завершенню впродовж тривалого часу, бо зараз спостерігаємо пацієнтів, у котрих тромби з‘являються через кілька місяців після "ковіду".

Лікар дав пораду, коли недужим варто задуматись про госпіталізацію:

"1. У вас впала сатурація нижче 92.

2. У вас не падає температура 6-7 днів, або з'явилась висока температура з 8 дня чи пізніше.

3. ЦРП вище 50.

4. Специфічне ураження на КТ - більше 25%.

5. Різке погіршення самопочуття і виражена слабість".

Нагадаємо, лікар Тарас Жиравецький назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта".

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