Як житиме Львів в умовах надзвичайної ситуації: Садовий розповів

Як житиме Львів в умовах надзвичайної ситуації: Садовий розповів

У медзакладх збільшують об’єм банку крові, запасаються ліками та продуктами харчування.

У Львові провели позапланове засідання комісії з надзвичайних ситуацій через військову загрозу з боку Росії.

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Як розповів мер Андрій Садовий на своєму каналі в Telegram, під час засідання обговорили забезпеченні безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації.

За його словами, влада міста зараз розглядає різні можливості автономної подачі води мешканцям львівської громади на випадок повної зупинки роботи водопровідної мережі.

Також у місті планують забезпечити альтернативні джерела електроенергії для функціонування стратегічних підприємств.

Водночас керівникам медзакладів дали завдання збільшити об’єм банку крові і забезпечити її необхідну кількість. Також це стосується медикаментів, медичних засобів та продуктів харчування.

Окрім цього, в одній із лікарень облаштують підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих.

Також у місті намагаються залучити альтернативні шляхи комунікації із населенням, на випадок, якщо традиційні засоби зв’язку будуть відключеними або буде відсутня електроенергія.

У мерії пообіцяли дещо згодом оприлюднити ширше роз'яснення та план своїх дій.

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