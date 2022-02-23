Як житиме Львів в режимі надзвичайної ситуації - Садовий розповів

Мер розповів, що буде, якщо у місті зникнуть світло та вода.

У Львові здалегідь почали підготовку до функіонування міста в режимі надзвичайних ситуацій. Про це розповів сьогодні, 23 лютого, мер Андрій Садовий, передає пресслужба ЛМР.

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За його словами, у випадку відсутності електроенергії у місті зможуть подавати санітарний об’єм води. А якщо не буде зв’язку – робитимуть оповіщення.

"Втім, чим довше люди сидять у Мережах, тим більше є переживань, тому потрібно більше часу витрачати на реальну роботу. Ми повинні бути готові", – сказав міський голова.

Також очільник Львова наголосив на важливості вміння володіти зброєю і надавати першу домедичну допомогу.

"У першу чергу, ми повинні забезпечити функціонування міста у цей непростий період. Маємо бути у хорошому здоров’ї, тому що сьогодні кожен день є важливий, і ми маємо цінувати цю мить життя у мирній державі та готуватися кожного дня, аби бути сильнішими. Тому вишколи, вміння та володіння зброєю, надання першої домедичної допомоги – це надзвичайно важливо. До речі, це є хорошими ліками від стресу", - сказав Садовий.

Нагадаємо, в Україні запроваджують надзвичайний стан. Його хочуть ввести в всіх українських областях, крім Луганської та Донецької.

Зазначимо, надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

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