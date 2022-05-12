Як жителів Львівської області сповіщатимуть про хімічну загрозу у разі її виникнення

Як жителів Львівської області сповіщатимуть про хімічну загрозу у разі її виникнення

У разі виникнення хімічної загрози на Львівщині, першою сповістить про це система оповіщення, а саме електричні сирени, що розташовані на теренах області.

У таком випадку прозвучить сигнал "Увага: загроза хімічного забруднення".

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

В ЛОВА зазначили, що хімічна зброя – це ще один різновид озброєння, яке можуть застосовувати окупанти під час війни. Це означає, що в атмосферу на тій чи іншій території потрапляють речовини, що становлять небезпеку для людей та всього довкілля.

"Якщо ми будемо точно знати про застосування противником хімічної зброї, то увімкнемо сигнал "Увага: загроза хімічного забруднення". В такому випадку людина повинна піти в укриття. Для цього потрібно запастися засобами індивідуального захисту, наприклад респіратором, продуктами харчування та водою", - розповів начальник відділу зв’язку, оповіщення, інформаційного забезпечення департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА Олег Хомич.

Для більшості територій найімовірнішими можуть бути загрози обмовлені хлором, аміаком та виробничими сполуками.

"Ознаками отруєння хлором є: різкий біль у грудях, різь в очах, сльозотеча, задишка, сухий кашель, блювання, порушення координації рухів та поява бульбашок на шкірі", - йдеться у повідомленні.

Ознаками отруєння аміаком є почастішання серцебиття і пульсу, збудження, можливі судоми, задуха, різь в очах, сльозотеча, нежить, кашель, почервоніння і свербіж шкіри.

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