Як відрізнити "Омікрон" від грипу і чим вони схожі: лікар розповів

Як відрізнити "Омікрон" від грипу і чим вони схожі: лікар розповів

"Омікрон" та грип — респіраторні захворювання, які мають хожі симптоми.

Щоб відрізнити новий штам коронавірусу "Омікрон" від грипу, необхідно здати ПЛР-тест. Це єдиний достовірний метод, який дасть змогу розрізнити ці респіраторні захворювання.

Про це розповів медичний директор 8-ї лікарні 1 ТМО Львова Максим Павлов, пише "Суспільне".

Лікар зазначив, що обидві недуги мають схожі симптоми і передаються повітряно-крапельним шляхом. Серед основних проявів "Омікрону" є нежить, який також притаманний грипу. Також — головний біль, швидка втома, лихоманка і роздратованість у горлі. За словами медика, приблизно у третини пацієнтів спостерігається втрата нюху та смаку.

За словами лікаря, є ймовірність, що людина може заразитися одразу двома вірусами.

Водночас "Омікрон" має характерні ускладнення, як і усі інші варіанти коронавірусу, але цей штам є ще більш заразним, у порівнянні з іншими варіантами COVID-19. Серед ускладнень, до яких призводить "Омікрон" є тромбози різних ділянок, тяжкі фібрози легень.

За прогнозом ВОЗ, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців

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