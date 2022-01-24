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Як відрізнити "Омікрон" від грипу і чим вони схожі: лікар розповів

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Як відрізнити "Омікрон" від грипу і чим вони схожі: лікар розповів

pixabay.com

"Омікрон" та грип — респіраторні захворювання, які мають хожі симптоми.

Щоб відрізнити новий штам коронавірусу "Омікрон" від грипу, необхідно здати ПЛР-тест. Це єдиний достовірний метод, який дасть змогу розрізнити ці респіраторні захворювання.

Про це розповів медичний директор 8-ї лікарні 1 ТМО Львова Максим Павлов, пише "Суспільне".

Лікар зазначив, що обидві недуги мають схожі симптоми і передаються повітряно-крапельним шляхом. Серед основних проявів "Омікрону" є нежить, який також притаманний грипу. Також — головний біль, швидка втома, лихоманка і роздратованість у горлі. За словами медика, приблизно у третини пацієнтів спостерігається втрата нюху та смаку.

За словами лікаря, є ймовірність, що людина може заразитися одразу двома вірусами.

Водночас "Омікрон" має характерні ускладнення, як і усі інші варіанти коронавірусу, але цей штам є ще більш заразним, у порівнянні з іншими варіантами COVID-19. Серед ускладнень, до яких призводить "Омікрон" є тромбози різних ділянок, тяжкі фібрози легень.

За прогнозом ВОЗ, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців

За прогнозом ВОЗ, половина Європи захворіє на штам "Омікрон" протягом двох найближчих місяців

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