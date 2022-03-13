"Як справжній герой, прийняв бій": на фронті загинув колишній командир 24-ї бригади з Львівщини

Народний Герой України, полковник Валерій Гудзь поліг на Донбасі.

У суботу, 12 березня, на фронті в Луганській області загинув полковник Валерій Гудзь. До свого підвищення, вупродовж 2017-2020 років, він був командиром 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила, яка базується у Львівській області.

Трагічну звістку повідомив благодійний фонд "Повернись живим".

"Попри позивний "79", його часто називали Федорович. Полковник Валерій Гудзь з 2014-го пройшов шлях від командира взводу до комбата і командира бригади. Коли у 2020-му його підвищували/переводили з 24-ї бригади ми особисто бачили сльози офіцерів. Тому що служити з Федоровичем, просто знати його і бути поруч — було честю", - йдеться у повідомленні.

Загинув Валерій Гудзь у бою на Луганщині.

"Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій. Пане полковнику, честь! Рідний Бориспіль і вся Україна буде мститися за вас, поки ми живі!", – зазначили у фонді.

Від серпня 2020 року полковник Валерій Гудзь став слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Після повномасштабного нападу Росії на Україну він повернувся у 24-ту бригаду для підсилення.

2015 року Валерій Гудзь був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а 2017 року отримав звання Народний Герой України.

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