Як працюватиме центр вакцинації в Києві цього тижня

Причина змін у графіку роботи центру - свято.

На вихідних 19-20 червня Центр вакцинації працювати не буде - замість цього люди зможуть отримати щеплення 17-18 червня.

Про це у понеділок, 14 червня, повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк, пише РБК-Україна.

"У неділю 20 червня День медичного працівника. Кожен з них має право хоча б в цей день відпочити. У четвер і п'ятницю 17-18 червня 15 бригад працюватимуть в МВЦ і 15 в районах міста, вони будуть приймати точно так само, як і у виставковому центрі", - сказав Животенюк.

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Зазначається, що на вихідних 26-27 червня напередодні Дня Конституції, то поки інформації про закриття центру в ці дні немає, зазначив координатор.

"Вперше про це чую. Думаю, це неправда", - розповів Животенюк.

Нагадаємо, що від учора в Києві відкрили попередній запис на масову вакцинацію до Міжнародного виставкового центру через сервіс Helsi.me.

Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти на сайт helsi.me та вибрати день та час. Підтвердження запису буде надіслане у SMS-повідомленні, яке потрібно показати при вході до центру вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".

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