Як одягнутись на побачення? Найважливіші поради

Хто з нас не хвилювався, готуючись до першого побачення? У статті ви дізнаєтесь, яких помилок слід уникати у підборі одягу й прикрас. А також отримаєте цінні рекомендації, як одягатися для різних видів побачень.

Як не прогадати із вдалим образом? Загальні поради

Побачення можуть бути дуже різні. Звісно, класичні ресторан, кафе, кіно ніхто не відміняв. Та раптом ваш партнер хоче зробити вам нестандартний сюрприз! Тому заздалегідь дізнайтеся, куди ви підете, або принаймні, якою буде стилістика вашого побачення – романтична, спортивна, екстремальна, casual тощо. Це допоможе вам зорієнтуватись у підборі елементів гардероба.

Ділимося з вами кількома порадами, які підійдуть для всіх випадків. Особливо, якщо це перше побачення, і ви переживаєте, щоб справити гарне враження.

1. Не слід вдаватися до крайнощів. Постарайтеся, аби ваш образ не був занадто повсякденним або надто вульгарним. Не переборщіть із яскравим макіяжем та надмірністю прикрас. Не обирайте надміру відверте вбрання.

2. Золота середина – ідеальне рішення. Найтиповіший варіант аутфіту – щось середнє між офісним та повсякденним стилем з цікавою родзинкою у вигляді аксесуарів чи яскравого елементу в одязі. Вам повинно бути комфортно у вашому образі, водночас ви маєте виглядати легко та елегантно.

3. Не забувайте про модні тенденції. Розуміння того, що ви у тренді модних новинок, додасть вам більше впевненості. Наприклад, цієї осені актуальні як базові кольори, так і червоний, жовтий та коричневий, а також геометричні й анімалістичні принти. З одягу – в'язані сукні та спідниці, светри й кардигани, шуби з екохутра, тренчі міді та максі довжини, джинсові куртки.

4. Враховуйте погодні умови й температуру на вулиці. Якщо за вікном дощ чи сніг, подбайте про відповідний верхній одяг, який буде гармонувати з вашим образом. Не ризикуйте здоров’ям: якщо ви мерзнете, то краще підібрати стильний теплий одяг, у якому вам буде зручно.

https://answear.ua/ru/m/iceber

Як підібрати одяг на романтичне побачення?

Йдеться про такі види проведення часу, як похід в ресторан, театр, концерт, на виставки тощо.

Найбільш вдалий варіант – коктейльна сукня світлого кольору й туфлі на підборах. Легку літню сукню можна доповнити класичним блейзером або кардиганом. Для холодної пори року оберіть приталені черевики, чоботи чи ботфорти на підборах під колір сукні. В’язані плаття та спідничні костюми, плаття та костюми з трикотажу, кашеміру, дайвінгу на флісі, крепу сьогодні досить популярні.

Поєднання дуже тонкого низу (літньої сукні чи блузи) з дуже грубим верхом (зимової кофти чи кардигану) виглядатиме недоречно. Краще, аби всі речі відповідали погоді.

Доповнити свій образ можна маленькою сумочкою або клатчем, тонкою елегантною хустиною на шиї. Однотонний рівний верх блузи чи сукні можна розбавити матиною, оперою чи лавріатом (різновиди довгого кольє).

Як одягнутись на нестандартне побачення з різними видами активностей?

На вас може чекати як виїзд за місто на природу, так і різні види спортивних занять – танці, верхова їзда, велоспорт, басейн, ковзанка, катання на роликах або скейті по парку тощо. Вам може знадобитися спеціальний чи змінний одяг для деяких занять, тож треба точно знати, куди ви підете.

На загал для активних побачень підійде стиль casual (кросівки чи балетки, джинси й футболка чи светр) або навіть суто спортивний одяг. Аби виглядати стильно й почуватися комфортно, обирайте одяг від італійського бренду Iceberg. Це не лише фешн рішення для повсякденного аутфіту, а й висока якість. Серед виробів бренду можна знайти абсолютно все: взуття й аксесуари, сукні та спортивні костюми, а також верхній одяг.