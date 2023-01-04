"Я його туди не посилав": у Львові звільнили водія маршрутки, який нагрубіянив вдові військового

Після розголосу водія було звільнено.

У Львові звільнили водія маршрутки через хамське поводження з вдовою українського військовослужбовця.

Про це повідомляє Varta1 з посиланням на Офіс підтримки родин військових.

"Що це за посвідчення? Воно підробне, тут терміну дії нема. А… вдова? Я твого чоловіка туди не посилав", – сказав жінці водій.

Інцидент стався ще 15 листопада. Після розголосу водія було звільнено.

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