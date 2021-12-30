Вже вдруге за рік: у Львові оштрафували на 340 грн священника за домашнє насильство

Вже вдруге за рік: у Львові оштрафували на 340 грн священника за домашнє насильство

Священнослужитель агресивно поводився із дружиною.

Священника УГКЦ зі Львова вже двічі за рік притягують до відповідальності за домашнє насильство. Чоловік агресивно себе поводив з дружиною, матюкався до неї та погрожував розправою.

За скоєне 29 грудня суд оштрафував його на 340 грн, але на засідання обвинувачений не прийшов, пише ZAXID.NET з посиланням на вирок Шевченківського районного суду. Вперше його оштрафували за сімейне насильство весною 2021 року.

Тоді дружина викликала поліцію, бо її чоловік лаявся, шарпав її та погрожував фізичною розправою.

Якщо священник продовжить агерсивно поводитись з дружиною,, то в майбутньому суд заборонити йому наближатись до неї. Також сімейному насильнику загрожуватимуть громадські роботи, арешт на 10 днів, або ж навіть в'язниця.

Читайте також: