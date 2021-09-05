Вже 4 регіони України вийшли із "зеленої" зони за показниками захворювання на коронавірус

Одна з областей має найбільшу завантаженість у лікарнях
У чотирьох регіонах України показник захворюваності на коронавірус вже не відповідає "зеленій" зоні.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Так зазначається, що станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма - 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у:
• Києві - 107;
• Луганській області - 135;
• Херсонській області - 85;
• Чернівецькій області - 169.
До того ж, Чернівецька область є ще й лідером за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем - заповнено 37,5% кисневих ліжок.
Водночас, за даними МОЗ, у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
Нагадаємо, що за останню добу, 4 вересня, в Україні найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, а також Києві (141).