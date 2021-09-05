Вже 4 регіони України вийшли із "зеленої" зони за показниками захворювання на коронавірус

Вже 4 регіони України вийшли із "зеленої" зони за показниками захворювання на коронавірус

Одна з областей має найбільшу завантаженість у лікарнях

У чотирьох регіонах України показник захворюваності на коронавірус вже не відповідає "зеленій" зоні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Так зазначається, що станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма - 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у:

• Києві - 107;

• Луганській області - 135;

• Херсонській області - 85;

• Чернівецькій області - 169.

До того ж, Чернівецька область є ще й лідером за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем - заповнено 37,5% кисневих ліжок.

Водночас, за даними МОЗ, у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, що за останню добу, 4 вересня, в Україні найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, а також Києві (141).

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